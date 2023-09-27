Как то, о чём вы думаете вечером, влияет на сон

Как то, о чём вы думаете вечером, влияет на сонВот что показывают исследования
Бывает так, что вы лежите вечером в постели и всё никак не можете заснуть. Ваш мозг в это время занят планами на следующий день, воспоминаниями о неловких моментах и т.п. Но как это всё влияет на сон, с точки зрения науки?
Учёные выяснили, что у людей, которые спят хорошо и которые спят плохо, перед сном возникают разные мысли. Те, кто хорошо спит, сообщают, что во время засыпания в основном видят зрительные сенсорные образы, то есть людей и предметы. Также они испытывают ощущение, будто уже находятся во сне. У них может быть больше галлюцинаторных переживаний и неупорядоченных мыслей.
Люди, страдающие бессонницей, больше сосредоточены перед сном на планировании будущего и на решении проблем. Визуальных образов у них при этом меньше и они с большей вероятностью будут беспокоиться о своём сне и о том, что не смогут заснуть.
Одно научное исследование показало, что даже те, кто обычно хорошо спит, могут столкнуться с проблемами со сном из-за стресса. Даже умеренный уровень стресса перед сном может повлиять на ночной сон.
В ходе другого исследования с участием 400 молодых людей выяснилось, что «запойный» просмотр чего-либо перед сном связан с ухудшением качества сна, большей утомляемостью и усилением симптомов бессонницы.
К счастью, существуют методы, которые помогают изменить стиль и содержание мыслей перед сном. Называется это когнитивной перефокусировкой.
Когнитивная перефокусировка предполагает отвлечение благодаря приятым мыслям перед сном. Хитрость состоит в том, чтобы придумать для себя сценарий, который будет не слишком интересным.
Выберите для себя перед сном когнитивное задание, которое будет масштабным, но не будет вызывать эмоционального или физического возбуждения. Это не должно быть что-то страшное, волнующее или стрессовое.
Например, если вы любите музыку, то начните повторять про себя тексты песен из любимого альбома, если вы вязальщица, то представьте, что вяжете одеяло. Одно исследование показало, что у тех, кто попробовал когнитивную перефокусировку, значительно улучшились симптомы бессонницы по сравнению с контрольной группой.
Ещё один способ - медитация осознанности. Для этого постарайтесь понаблюдать за своими мыслями, никак их не оценивая. Исследования демонстрируют, что терапия, в основе которой лежит этот метод, может помочь тем, кто страдает бессонницей, биполярным расстройством, обесессивно-компульсивным расстройством, шизофренией.
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