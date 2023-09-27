Как то, о чём вы думаете вечером, влияет на сон

Учёные выяснили, что у людей, которые спят хорошо и которые спят плохо, перед сном возникают разные мысли. Те, кто хорошо спит, сообщают, что во время засыпания в основном видят зрительные сенсорные образы, то есть людей и предметы. Также они испытывают ощущение, будто уже находятся во сне. У них может быть больше галлюцинаторных переживаний и неупорядоченных мыслей.

Люди, страдающие бессонницей, больше сосредоточены перед сном на планировании будущего и на решении проблем. Визуальных образов у них при этом меньше и они с большей вероятностью будут беспокоиться о своём сне и о том, что не смогут заснуть.

Одно научное исследование показало, что даже те, кто обычно хорошо спит, могут столкнуться с проблемами со сном из-за стресса. Даже умеренный уровень стресса перед сном может повлиять на ночной сон.

В ходе другого исследования с участием 400 молодых людей выяснилось, что «запойный» просмотр чего-либо перед сном связан с ухудшением качества сна, большей утомляемостью и усилением симптомов бессонницы.