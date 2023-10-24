Как уложить маленького ребёнка спать: рассказал педиатр

Как уложить маленького ребёнка спать: рассказал педиатрРечь идёт о детях до года
Особое беспокойство у родителей вызывает укладывание маленьких детей спать. Например, как быть с недоношенным ребёнком? И есть ли разница между кормлением грудью и бутылочкой для младенца?
Большинство недоношенных младенцев по ночам просыпаются, как правило, чаще. И это сохраняется как минимум в течение нескольких первых месяцев. К этому родителям стоит быть готовыми, отмечает педиатр.
В первые несколько месяцев жизни малыши, которых кормят грудью, также просыпаются чаще по ночам, чтобы поесть. Также они чаще требуют молока днём. Но по мере развития у них режим сна стабилизируется.
Примерно к шести месяцам дети, которые находятся на грудном вскармливании, начинают спать дольше. Педиатр советует родителям также не спешить к ребёнку при первом хныканье (так как он может в итоге заснуть сам) и не позволять малышу спать во время кормления.
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