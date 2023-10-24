Как уложить маленького ребёнка спать: рассказал педиатр

В первые несколько месяцев жизни малыши, которых кормят грудью, также просыпаются чаще по ночам, чтобы поесть. Также они чаще требуют молока днём. Но по мере развития у них режим сна стабилизируется.

Примерно к шести месяцам дети, которые находятся на грудном вскармливании, начинают спать дольше. Педиатр советует родителям также не спешить к ребёнку при первом хныканье (так как он может в итоге заснуть сам) и не позволять малышу спать во время кормления.

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