Фитнес и здоровье
17:25, 24 октября 2023
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Как уложить маленького ребёнка спать: рассказал педиатр

Речь идёт о детях до года

Особое беспокойство у родителей вызывает укладывание маленьких детей спать. Например, как быть с недоношенным ребёнком? И есть ли разница между кормлением грудью и бутылочкой для младенца?

Как уложить маленького ребёнка спать: рассказал педиатр
© CC0 Public Domain

Большинство недоношенных младенцев по ночам просыпаются, как правило, чаще. И это сохраняется как минимум в течение нескольких первых месяцев. К этому родителям стоит быть готовыми, отмечает педиатр.

Как уложить маленького ребёнка спать: рассказал педиатр
© Newborn Baby

В первые несколько месяцев жизни малыши, которых кормят грудью, также просыпаются чаще по ночам, чтобы поесть. Также они чаще требуют молока днём. Но по мере развития у них режим сна стабилизируется.

Примерно к шести месяцам дети, которые находятся на грудном вскармливании, начинают спать дольше. Педиатр советует родителям также не спешить к ребёнку при первом хныканье (так как он может в итоге заснуть сам) и не позволять малышу спать во время кормления.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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