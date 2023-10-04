Как вейпинг ухудшит ваше зрение

Научно доказано, что всего полчаса вейпинга могут привести к окислительному стрессу в глазах. А это может способствовать возникновению дегенерации жёлтого пятна. Обычно это состояние характерно для более старшего возраста, но у любителей вейпа шансов с ним столкнуться больше.

Существует несколько признаков, которые указывают, что у вас проблемы с глазами из-за вейпинга. Это сухость глаз, из-за которой они краснеют и зудят. Иногда глаза могут болеть при моргании.

Пользователи вейпов также могут страдать повышенной чувствительностью глаз к яркому свету.

Исследования показывают, что те, кто использует вейпы, чаще страдают от умеренной или тяжёлой степени сухости глаз, чем те, у кого нет этой привычки.

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