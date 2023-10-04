Как вейпинг ухудшит ваше зрение

Как вейпинг ухудшит ваше зрениеОбъяснил врач
Недавние исследования показали, что вейп может не меньше навредить здоровью, чем обычные сигареты. Даже существует заболевание лёгких, которое связано исключительно с вейпингом. Это повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет (EVALI). Более того, пар от электронных сигарет может плохо сказаться и на зрении.
Доктор Дэвид Тинэн, глазной хирург и медицинский директор Optical Express в Великобритании, отметил, что вейпинг может иметь серьёзные долгосрочные последствия для здоровья. Известно, что он может повредить зрение. В худшем случае это приведёт к необратимой потере зрения.
Появляется всё больше доказательств, что вейпинг связан с катарактой и глаукомой. Пар от вейпа увеличивает вероятность развития катаракты в более молодом возрасте. Тоже самое касается глаукомы.
Научно доказано, что всего полчаса вейпинга могут привести к окислительному стрессу в глазах. А это может способствовать возникновению дегенерации жёлтого пятна. Обычно это состояние характерно для более старшего возраста, но у любителей вейпа шансов с ним столкнуться больше.
Существует несколько признаков, которые указывают, что у вас проблемы с глазами из-за вейпинга. Это сухость глаз, из-за которой они краснеют и зудят. Иногда глаза могут болеть при моргании.
Пользователи вейпов также могут страдать повышенной чувствительностью глаз к яркому свету.
Исследования показывают, что те, кто использует вейпы, чаще страдают от умеренной или тяжёлой степени сухости глаз, чем те, у кого нет этой привычки.
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