Как во время сна ваш мозг понимает, что вам нужно в туалет

Как во время сна ваш мозг понимает, что вам нужно в туалетВот что в это время происходит
Когда вы пьёте воду в течение дня, ваш организм превращает её в мочу. Она находится в мочевом пузыре, который и предупреждает мозг о том, что вам нужно идти в туалет. Но как этот процесс происходит ночью?
Когда вы спите, ваше тело не отключается полностью. Даже во время сна в организме происходят такие процессы, как дыхание, переваривание пищи, мочеиспускание. Ваш мочевой пузырь и мозг работают вместе, чтобы решить, что делать с водой, которую вы выпили перед сном.
Мочевой пузырь выполняет две основные функции. Он хранит мочу и избавляется от неё. Эти задачи требуют сложного взаимодействия мышц и нервов. Младенцы и маленькие дети не могут сознательно контролировать процесс опорожнения мочевого пузыря, поэтому они и носят подгузники. Но со временем у них мышцы и нервы, связанные с мочевым пузырём, становятся больше, поэтому они начинают лучше контролировать свои позывы в туалет.
Ночью, однако, процесс мочеиспускания может усложняться. Это объясняется тем, что во время сна мозг не получает сигналы так же оперативно, как во время бодрствования. Чтобы помочь вам выспаться, мозг может приказать наполненному мочевому пузырю задержать всё до утра.
Иногда, правда, вы можете и просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет. Если мозг и мочевой пузырь хорошо работают вместе, то мочевой пузырь будет постепенно наполняться за ночь и находиться в таком состоянии до утра.
Когда связь между мозгом и мочевым пузырём нарушается, у человека возникает недержание мочи. И это встречается чаще, чем кажется. Известно, что с этой проблемой сталкиваются примерно 15% детей в возрасте от 5 до 7 лет, а также некоторые подростки. К счастью, большинство детей в итоге перерастают это, поскольку их мозг продолжает развиваться.
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