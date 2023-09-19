Как во время сна ваш мозг понимает, что вам нужно в туалет

Когда вы спите, ваше тело не отключается полностью. Даже во время сна в организме происходят такие процессы, как дыхание, переваривание пищи, мочеиспускание. Ваш мочевой пузырь и мозг работают вместе, чтобы решить, что делать с водой, которую вы выпили перед сном.

Мочевой пузырь выполняет две основные функции. Он хранит мочу и избавляется от неё. Эти задачи требуют сложного взаимодействия мышц и нервов. Младенцы и маленькие дети не могут сознательно контролировать процесс опорожнения мочевого пузыря, поэтому они и носят подгузники. Но со временем у них мышцы и нервы, связанные с мочевым пузырём, становятся больше, поэтому они начинают лучше контролировать свои позывы в туалет.

Ночью, однако, процесс мочеиспускания может усложняться. Это объясняется тем, что во время сна мозг не получает сигналы так же оперативно, как во время бодрствования. Чтобы помочь вам выспаться, мозг может приказать наполненному мочевому пузырю задержать всё до утра.