Как вы можете ускорить метаболизм: три работающих способа

Итак, если вы хотите ускорить метаболизм, то попробуйте эти три способа.

Обратите внимание на то, что вы едите. Ваш рацион влияет на количество энергии, которую организм тратит на переваривание, усвоение, метаболизм пищи. Этот процесс называется термогенезом и составляет примерно 10% ежедневных энергетических затрат человека. Исследования показывают, что лучше всего увеличивают скорость метаболизма белковые продукты (на 10%). Углеводы, в свою очередь, ускоряют обмен веществ на 10%, жиры - менее чем на 5%. Однако ваша диета всё равно должна включать овощи и источник белка вместе с цельнозерновыми углеводами и полезными жирами.

Двигайтесь. Регулярная физическая активность увеличивает мышечную массу и ускоряет обмен веществ. Это значит, что в состоянии покоя вы будете сжигать больше калорий. Добавьте в свой распорядок дня 30 минут такой активности, а также два дня занятий в тренажёрном зале или силовых тренировок в неделю.

Высыпайтесь. Недостаток сна нарушает энергетический баланс организма. Это усиливает чувство голода и вызывает у человека тягу к еде, одновременно изменяя метаболизм сахара и снижая энергетические затраты. Если вы хотите увеличить скорость метаболизма, то вы должны каждую ночь получать семь часов непрерывного сна.

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