Как вы можете ускорить метаболизм: три работающих способа

Как вы можете ускорить метаболизм: три работающих способаЭто поможет вам быстрее похудеть
Медленный обмен веществ - это первое, что мы виним, когда пытаемся похудеть. И есть три способа это исправить.
Когда мы говорим о метаболизме в контексте веса, то мы имеем в виду базальную скорость метаболизма, то есть количество калорий, которое организм сжигает в состоянии покоя. Это определяется тем, сколько у человека мышц и жира. С возрастом обмен веществ естественным образом замедляется. Примерно в 40 лет человек начинает терять мышечную массу.
Кроме того, после соблюдения диеты тоже снижается скорость метаболизма. И к прежнему уровню скорость обмена веществ больше не возвращается, даже если вы снова наберёте вес. Связано это с тем, что на диете мы теряем обычно и жир, и мышцы. А уменьшение мышечной массы замедляет метаболизм. Исследования показывают, что с каждой диетой, которую вы пытаетесь соблюдать, скорость обмена веществ снижается ещё на 15%.
Итак, если вы хотите ускорить метаболизм, то попробуйте эти три способа.
Обратите внимание на то, что вы едите. Ваш рацион влияет на количество энергии, которую организм тратит на переваривание, усвоение, метаболизм пищи. Этот процесс называется термогенезом и составляет примерно 10% ежедневных энергетических затрат человека. Исследования показывают, что лучше всего увеличивают скорость метаболизма белковые продукты (на 10%). Углеводы, в свою очередь, ускоряют обмен веществ на 10%, жиры - менее чем на 5%. Однако ваша диета всё равно должна включать овощи и источник белка вместе с цельнозерновыми углеводами и полезными жирами.
Двигайтесь. Регулярная физическая активность увеличивает мышечную массу и ускоряет обмен веществ. Это значит, что в состоянии покоя вы будете сжигать больше калорий. Добавьте в свой распорядок дня 30 минут такой активности, а также два дня занятий в тренажёрном зале или силовых тренировок в неделю.
Высыпайтесь. Недостаток сна нарушает энергетический баланс организма. Это усиливает чувство голода и вызывает у человека тягу к еде, одновременно изменяя метаболизм сахара и снижая энергетические затраты. Если вы хотите увеличить скорость метаболизма, то вы должны каждую ночь получать семь часов непрерывного сна.
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