Как жизнь в одиночестве вредит здоровью

Как жизнь в одиночестве вредит здоровьюВот что об этом знают учёные
Недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Cancer, показало, что взрослые, живущие одни, имеют на 32% больше шансов умереть от рака, чем те, кто живёт с другими людьми. Особенно высок этот риск для тех, кому от 45 до 64 лет.
Команда учёных, опираясь на данные, собранные за 1998-2019 годы в рамках Национального опроса о состоянии здоровья и Национального индекса смертности, проанализировала информацию о почти 475 000 взрослых. На момент начала исследования участникам было от 18 до 64 лет.
Учёные обнаружили, что у людей среднего возраста выше риск смерти от рака. Кроме того, мужчины в 1,3 раза чаще умирают от онкологических заболеваний, чем женщины.
Больше шансов умереть от рака также у одиноких белых взрослых (на 33% выше риск по сравнению с темнокожими неиспаноязычными), у одиноких взрослых с высшим образованием (в 1,41 раза больше, чем у их сверстников, которые живут с кем-то).
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