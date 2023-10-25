Как жизнь в одиночестве вредит здоровью

Команда учёных, опираясь на данные, собранные за 1998-2019 годы в рамках Национального опроса о состоянии здоровья и Национального индекса смертности, проанализировала информацию о почти 475 000 взрослых. На момент начала исследования участникам было от 18 до 64 лет.

Учёные обнаружили, что у людей среднего возраста выше риск смерти от рака. Кроме того, мужчины в 1,3 раза чаще умирают от онкологических заболеваний, чем женщины.