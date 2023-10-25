Какая диета поможет сохранить память в старости

Дело в том, что многие питательные вещества, которыми богаты овощи, фрукты, бобовые и орехи, отличаются антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. За счёт этого у человека снижается кровяное давление и улучшается здоровье мозга.

Результаты нового исследования показали, что люди, которые более строго придерживались диеты DASH, реже сообщали о проблемах с более чем одним из следующих навыков. В частности, о трудностях с запоминанием коротких списков предметов, припоминанием недавних событий, следованием устным инструкциям, поддержанием групповых разговоров, способностью ориентироваться на знакомых улицах.

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