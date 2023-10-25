Какая диета поможет сохранить память в старости

Какая диета поможет сохранить память в старостиПоказали результаты нового исследования
Оказывается, диета DASH, полезная для сердца, может улучшить и работу мозга. К такому выводу пришли учёные после проведения исследования с участием более 5 тысяч женщин среднего возраста.
Учёные обнаружили, что те женщины, которые лучше остальных соблюдали диету DASH (она предназначена для снижения кровяного давления), на 17% реже страдали от проблем с памятью в пожилом возрасте.
Диета DASH включает большое количество фруктов, овощей, нежирных белков. При этом человек ограничивает потребление жирного мяса, соли, сахара, алкоголя.
Дело в том, что многие питательные вещества, которыми богаты овощи, фрукты, бобовые и орехи, отличаются антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. За счёт этого у человека снижается кровяное давление и улучшается здоровье мозга.
Результаты нового исследования показали, что люди, которые более строго придерживались диеты DASH, реже сообщали о проблемах с более чем одним из следующих навыков. В частности, о трудностях с запоминанием коротких списков предметов, припоминанием недавних событий, следованием устным инструкциям, поддержанием групповых разговоров, способностью ориентироваться на знакомых улицах.
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