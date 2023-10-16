Фитнес и здоровье
07:39, 16 октября 2023
1 мин.

Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за включения отопления

О них предупредил врач

Нил Патель, врач LloydsPharmacy, рассказал, какие заболевания может спровоцировать включение центрального отопления. Будьте начеку.

Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за включения отопления
© Sheffield Hallam University

По словам доктора Пателя, центральное отопление может сделать воздух в доме очень сухим. Это может привести к обострению болезней лёгких: например, астмы. Также сухой воздух приводит к одышке и кашлю.

Из-за сухого воздуха у вас могут возникнуть инфекции носовых пазух, начаться носовые кровотечения.

Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за включения отопления
© YorkshireLive

Включение отопления способно усугубить симптомы аллергии. Также вы можете столкнуться с обезвоживанием, если не пьёте достаточно воды в течение дня. Обезвоживание может привести к головным болям и мигреням.

Центральное отопление может спровоцировать развитие экземы и раздражения кожи. Кроме того, у вас могут возникнуть проблемы с глазами из-за сухого воздуха: вы можете ощутить зуд, сухость, «песок» в глазах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.