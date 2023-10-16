Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за включения отопления

Включение отопления способно усугубить симптомы аллергии. Также вы можете столкнуться с обезвоживанием, если не пьёте достаточно воды в течение дня. Обезвоживание может привести к головным болям и мигреням.

Центральное отопление может спровоцировать развитие экземы и раздражения кожи. Кроме того, у вас могут возникнуть проблемы с глазами из-за сухого воздуха: вы можете ощутить зуд, сухость, «песок» в глазах.

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