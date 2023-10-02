Фитнес и здоровье
14:56, 02 октября 2023
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Какие продукты могут есть люди с сахарным диабетом между приёмами пищи

Вот что говорят специалисты

Человеку с сахарным диабетом нужно обязательно следить за своим рационом. Но даже в этом случае можно питаться вкусно и полезно.

Какие продукты могут есть люди с сахарным диабетом между приёмами пищи
© Staff Skils Training

При сахарном диабете важно питаться регулярно и небольшими порциями. Также диета должна быть в целом сбалансированной. В течение дня диабетикам можно перекусывать, но эти перекусы не должны состоять только сахара и углеводы - еда должна содержать клетчатку и иметь низкий гликемический индекс. Лучше при этом огранить потребление фастфуда, полуфабрикатов, сладостей, газировки.

Какие продукты могут есть люди с сахарным диабетом между приёмами пищи
© VadimVasenin

Между приёмами пищи рекомендуется людям с сахарным диабетом употреблять продукты с низким гликемическим индексом. Это овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, некоторые фрукты, нежирные молочные продукты, яйца, мясо.

В качестве перекуса диабетикам стоит взять орехи, батончики из зёрен и орехов без сахара/глюкозного сиропа/мёда, овощи с хумусом, яблоко с арахисовым маслом, салаты из овощей и фруктов (с низким гликемическим индексом), хлеб из непросеянной муки, цельнозернового риса или нута, творог с овощами, несладкие молочные продукты, куриное мясо или кабанос с качественным составом, ломтики копчёного лосося с белым сыром, сельдь либо тунца в масле.

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