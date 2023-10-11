Какие продукты помогут организму очиститься от никотина

16:14, 11 октября 2023
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Какие продукты помогут организму очиститься от никотинаНужен комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов
Врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова рассказала, какие продукты способствуют выведению никотина из организма.
По словам врача, распад никотина составляет 6–8 часов, но полное выведение занимает 1–2 дня. Помочь ускорить этот процесс можно с помощью питания, содержащего витамины, минералы и антиоксиданты.
Шашкова объяснила, что для выведения никотина нужно есть имбирь, шиповник, лимон, морковь, шпинат, брокколи, апельсин, гранат, капусту и пророщенную пшеницу.
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