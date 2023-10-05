Какие продукты помогут пережить застолье

Какие продукты помогут пережить застольеОбъяснила нутрициолог
Нутрициолог Дарья Сенатова объяснила, какие продукты нужно употреблять во время застолья, чтобы минимизировать влияние алкоголя на организм.
Специалист рассказала, что нужно во время употребления алкоголя пить комбучу, квас, есть квашеную капусту. То есть запивать и заедать алкоголь ферментированными продуктами. Это поможет нормализовать водно-солевой баланс и снизить вероятность возникновения головной боли.
Врач посоветовала пить минеральную воду, чтобы поддерживать нормальный желчеотток и детоксикацию организма, а также есть печень, яйца, скумбрию, сыр — продукты с высоким содержанием витамина В12.
Кроме того, важны бобовые и цельные злаки, потому что в них высокое воздержание витамина B3, и продукты с цинком — тыквенные семечки, чечевицу и все морепродукты. Они будут расщеплять этанол.
А чтобы профилактировать застой желчи, врач порекомендовала есть кукурузные рыльца, а также одуванчик, артишоки или расторопшу.
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