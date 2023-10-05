Какие продукты помогут пережить застолье

Специалист рассказала, что нужно во время употребления алкоголя пить комбучу, квас, есть квашеную капусту. То есть запивать и заедать алкоголь ферментированными продуктами. Это поможет нормализовать водно-солевой баланс и снизить вероятность возникновения головной боли.

Врач посоветовала пить минеральную воду, чтобы поддерживать нормальный желчеотток и детоксикацию организма, а также есть печень, яйца, скумбрию, сыр — продукты с высоким содержанием витамина В12.

Кроме того, важны бобовые и цельные злаки, потому что в них высокое воздержание витамина B3, и продукты с цинком — тыквенные семечки, чечевицу и все морепродукты. Они будут расщеплять этанол.

А чтобы профилактировать застой желчи, врач порекомендовала есть кукурузные рыльца, а также одуванчик, артишоки или расторопшу.

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