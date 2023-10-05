Фитнес и здоровье
23:32, 05 октября 2023
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Какие продукты помогут пережить застолье

Объяснила нутрициолог

Нутрициолог Дарья Сенатова объяснила, какие продукты нужно употреблять во время застолья, чтобы минимизировать влияние алкоголя на организм.

Какие продукты помогут пережить застолье
© Unsplash.com

Специалист рассказала, что нужно во время употребления алкоголя пить комбучу, квас, есть квашеную капусту. То есть запивать и заедать алкоголь ферментированными продуктами. Это поможет нормализовать водно-солевой баланс и снизить вероятность возникновения головной боли.

Врач посоветовала пить минеральную воду, чтобы поддерживать нормальный желчеотток и детоксикацию организма, а также есть печень, яйца, скумбрию, сыр — продукты с высоким содержанием витамина В12.

Кроме того, важны бобовые и цельные злаки, потому что в них высокое воздержание витамина B3, и продукты с цинком — тыквенные семечки, чечевицу и все морепродукты. Они будут расщеплять этанол.

А чтобы профилактировать застой желчи, врач порекомендовала есть кукурузные рыльца, а также одуванчик, артишоки или расторопшу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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