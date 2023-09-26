Фитнес и здоровье
15:49, 26 сентября 2023
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Какие виды упражнений полезнее всего для людей 85+ лет

Важно сочетание определённых тренировок

Новое исследование, опубликованное в журнале GeroScience, показало, какими физическими упражнениями лучше всего заниматься пожилым людям в возрасте от 85 до 99 лет.

Какие виды упражнений полезнее всего для людей 85+ лет
© StarTribune

Команда учёных после анализа данных 184 человек в возрасте 85-99 лет пришла к выводу, что самыми полезными для мозга пожилых является сочетание двух видов тренировок. Это аэробные и силовые тренировки. Важно, что у участников исследования не было когнитивных нарушений.

Какие виды упражнений полезнее всего для людей 85+ лет
© The Wall Street Journal

Исследователи обнаружили, что те, кто добавил в свой распорядок дня аэробные (езда на велосипеде, плавание) и силовые (поднятие тяжести) упражнения, обладали лучшей умственной активностью, более быстрым мышлением, более развитой способностью менять или адаптировать своё мышление к новому. Но этими видами активности люди занимались регулярно, причём их продолжительность и интенсивность не имели значения.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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