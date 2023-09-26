Какие виды упражнений полезнее всего для людей 85+ лет

Исследователи обнаружили, что те, кто добавил в свой распорядок дня аэробные (езда на велосипеде, плавание) и силовые (поднятие тяжести) упражнения, обладали лучшей умственной активностью, более быстрым мышлением, более развитой способностью менять или адаптировать своё мышление к новому. Но этими видами активности люди занимались регулярно, причём их продолжительность и интенсивность не имели значения.

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