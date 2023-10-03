Какую пользу утяжелённый рюкзак даёт при занятиях спортом

Какую пользу утяжелённый рюкзак даёт при занятиях спортомБлагодаря ходьбе можно поддерживать физическое и психическое здоровье в норме
Ходьба с утяжелённым жилетом или рюкзаком включает в себя силовые и аэробные упражнения. Это может дать много пользы для здоровья, особенно при занятиях на свежем воздухе.
Ходьба с утяжелённым жилетом или рюкзаком полезна для здоровья сразу по нескольким причинам.
Помогает контролировать вес. Исследования показывают, что перенос дополнительного веса во время ходьбы требует большего количества энергии. За счёт этого вы сожжёте ещё больше калорий, чем при обычной прогулке.
Обеспечивает психическое благополучие. Занятия спортом на свежем воздухе, как демонстрируют исследования, могут сильно повлиять на психическое состояние. Научные данные показывают, что благодаря связи с природой у человека снижается уровень стресса, уменьшается ощущение тревоги, депрессии, усталости. Ещё полезнее такие прогулки будут, если взять с собой друга: это также снизит кровяное давление.
Делает кости более крепкими. Утяжелённые жилеты способствуют укреплению костей и сохранению их здоровья. Это происходит благодаря увеличению минеральной плотности костей, особенно в местах, где часто возникают переломы. Также это улучшает баланс, что снижает риск падений, особенно в старшем возрасте.
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