Какую пользу утяжелённый рюкзак даёт при занятиях спортом

Ходьба с утяжелённым жилетом или рюкзаком полезна для здоровья сразу по нескольким причинам.

Помогает контролировать вес. Исследования показывают, что перенос дополнительного веса во время ходьбы требует большего количества энергии. За счёт этого вы сожжёте ещё больше калорий, чем при обычной прогулке.

Обеспечивает психическое благополучие. Занятия спортом на свежем воздухе, как демонстрируют исследования, могут сильно повлиять на психическое состояние. Научные данные показывают, что благодаря связи с природой у человека снижается уровень стресса, уменьшается ощущение тревоги, депрессии, усталости. Ещё полезнее такие прогулки будут, если взять с собой друга: это также снизит кровяное давление.