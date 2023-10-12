Калифорния объявила «вне закона» обычный красный пищевой краситель

Калифорнийский запрет вступит в силу только 1 января 2027 г., и вряд ли он приведет к исчезновению продукции с прилавков магазинов. Запрет также касается трех других пищевых добавок, связанных с проблемами здоровья: бромата калия, бромированного растительного масла и пропилпарабена.

Запрет последовал за десятилетиями споров о безопасности этого красителя. В 1990 г. FDA установило, что красный краситель вызывает рак у крыс, но запрет распространялся только на косметику, а не на продукты питания. Поскольку риск оказался небольшим, Управление разрешило его использование в продуктах питания, БАДах и лекарствах, принимаемых внутрь. Несмотря на опасения, FDA до сих пор не запретило использование красителя в продуктах питания.

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