Хирург назвал четыре признака опасного для жизни тромба

Хирург назвал четыре признака опасного для жизни тромбаБудьте начеку
Если вы заметите у себя какой-то из перечисленных симптомов, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если тромб не растворяется естественным образом, то он может оторваться и попасть в жизненно важные органы тела. К примеру, тромб в головном мозге может привести к инсульту.
Профессор Марк Уайтли, основатель и консультант венозной хирургии клиники Уайтли, перечислил несколько важных симптомов наличия тромба. Всего существует две разновидности венозных тромбов: тромбоз поверхностных вен (ТПВ) и тромбоз глубоких вен (ТГВ). Из них смертельным может быть последний.
При отсутствии лечения тромб может оторваться и попасть сердце (вызывая сердечный приступ), в мозг (вызывая инсульт) или в лёгкие (вызывая тромбоэмболию лёгочной артерии).
Врач предупредил о четырёх признаках тромбоза глубоких вен. Обычно появляются на ногах, хотя могут возникнуть и на руке. Это общая боль, отёк ноги и лодыжки, посинение ноги, боль в ноге. Как правило, тромб в бедре сопровождается общей болью в ноге, обычно в области икры, из-за воспаления мыщц. Тромб в голени приводит к боли в икре, которая усиливается при стоянии на цыпочках. Также этот тромб может вызвать отёк икры и лодыжки.
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