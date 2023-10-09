Хирург назвал четыре признака опасного для жизни тромба

При отсутствии лечения тромб может оторваться и попасть сердце (вызывая сердечный приступ), в мозг (вызывая инсульт) или в лёгкие (вызывая тромбоэмболию лёгочной артерии).

Врач предупредил о четырёх признаках тромбоза глубоких вен. Обычно появляются на ногах, хотя могут возникнуть и на руке. Это общая боль, отёк ноги и лодыжки, посинение ноги, боль в ноге. Как правило, тромб в бедре сопровождается общей болью в ноге, обычно в области икры, из-за воспаления мыщц. Тромб в голени приводит к боли в икре, которая усиливается при стоянии на цыпочках. Также этот тромб может вызвать отёк икры и лодыжки.

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