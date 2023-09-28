Хирург назвал самый простой способ снизить риск образования тромбов

Хирург назвал самый простой способ снизить риск образования тромбовИ вам он точно подойдёт
Тромбы могут оказаться опасными для здоровья. Из-за этих сгустков крови у человека может произойти инсульт или сердечный приступ. Но есть один способ снизить риск этого.
Профессор Марк Уайтли, ведущий венозный хирург и основатель The Whiteley Clinic, рассказал изданию Express.co.uk, как можно снизить вероятность развития тромбоза глубоких вен. По мнению специалиста, для этого достаточно просто больше двигаться.
Тромбоз глубоких вен представляет собой образование тромбов в венах, причём обычно в ногах.
Для здоровых людей лучший способ профилактики тромбоза - движение. А лучшее движение - ходьба. Могут помочь также различные упражнения для лодыжек, хотя они будут не такими эффективными.
По словам эксперта, одна из трёх основных причин образования тромбов - изменение кровотока. Сгустки крови образуются, когда кровь застаивается, а чем быстрее движется кровь, тем меньше вероятность её свёртывания. И чем быстрее вы ходите, чем больше вы занимаетесь спортом, тем у вас меньше шансов столкнуться с тромбами.
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