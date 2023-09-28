Хирург назвал самый простой способ снизить риск образования тромбов

Для здоровых людей лучший способ профилактики тромбоза - движение. А лучшее движение - ходьба. Могут помочь также различные упражнения для лодыжек, хотя они будут не такими эффективными.

По словам эксперта, одна из трёх основных причин образования тромбов - изменение кровотока. Сгустки крови образуются, когда кровь застаивается, а чем быстрее движется кровь, тем меньше вероятность её свёртывания. И чем быстрее вы ходите, чем больше вы занимаетесь спортом, тем у вас меньше шансов столкнуться с тромбами.

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