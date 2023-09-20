Хотите лучше учиться? Перестаньте употреблять подсластители

В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, использовались три группы грызунов. Контрольная группа употребляла только воду, вторая группа - 7% от рекомендованной FDA максимальной дозы аспартама с водой, третья группа - 15%.

Мыши проходили тесты на пространственное обучение и память в лабиринте Барнса с интервалом в четыре, восемь и двенадцать недель.

Мыши из контрольной группы быстро находили "безопасный" ящик, а тем, кто употреблял аспартам, потребовалось значительно больше времени для освоения задания. Когнитивные нарушения передавались потомству по мужской линии, что позволяет предположить, что негативные когнитивные эффекты аспартама носят наследственный характер и, возможно, связаны с эпигенетическими механизмами, такими как метилирование ДНК.

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