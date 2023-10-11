Худеете вместе с партнёром? Вот насколько это эффективно

К концу исследования учёные обнаружили, что парного эффекта в похудении не было. То есть у каждого из партнёров в паре изначально уровень самоконтроля или выдержки был разным. Если кто-то в паре в ходе эксперимента улучшал выдержку или самоконтроль, это не обязательно приводило к тем же изменениям у их партнёра.

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