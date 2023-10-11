Фитнес и здоровье
12:30, 11 октября 2023
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Худеете вместе с партнёром? Вот насколько это эффективно

Результаты этого исследования опубликованы в Journal of Behavioral Medicine

Более ранние научные работы показали, что со снижением веса связаны самоконтроль и твёрдость (способность настойчиво добиваться долгосрочных целей). Но как это работает при похудении в паре?

Худеете вместе с партнёром? Вот насколько это эффективно
© StockSnap

В новом исследовании приняли участие 64 пары. Длился эксперимент 12 месяцев, причём первые шесть месяцев людей обучали навыкам изменения поведения. В частности, они учились правильно ставить цели и контролировать свои стимулы. Это должно было помочь им уменьшить потребление калорий и увеличить количество физической активности.

Худеете вместе с партнёром? Вот насколько это эффективно
© MyNetDiary

К концу исследования учёные обнаружили, что парного эффекта в похудении не было. То есть у каждого из партнёров в паре изначально уровень самоконтроля или выдержки был разным. Если кто-то в паре в ходе эксперимента улучшал выдержку или самоконтроль, это не обязательно приводило к тем же изменениям у их партнёра.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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