Худшее, что вы можете сделать при высоком кровяном давлении

Худшее, что вы можете сделать при высоком кровяном давленииОб этом предупредил кардиолог
Примерно каждый третий взрослый в Великобритании страдает от повышенного артериального давления. И вот чего делать точно не стоит, столкнувшись с такой же проблемой.
Кардиолог доктор Эрнст фон Шварц, автор книги «Тайны бессмертия» (The Secrets of Immortality), рассказал изданию Parade о худшем поступке, который может совершить человек с гипертонией. Худшее - это не относиться к данному состоянию достаточно серьёзно.
Подтвердил это и доктор Ченг-Хан Чен, интервенционный кардиолог. Также он добавил, что хуже всего при высоком давлении - не следить за ним регулярно. Измерение артериального давления хотя бы время от времени позволит отслеживать, как физические упражнения и диета влияют на его показатели.
Кроме того, регулярный мониторинг кровяного давления поможет вашим врачам решить, когда и как стоит корректировать дозировку лекарств.
Также гипертония повышает вероятность развития серьёзных проблем со здоровьем: от сердечных приступов до инсультов. Из других опасных состояний выделяются почечная недостаточность, потеря зрения, когнитивные нарушения, деменция, сексуальная дисфункция.
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