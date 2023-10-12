Фитнес и здоровье
11:08, 12 октября 2023
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Худшее, что вы можете сделать при высоком кровяном давлении

Об этом предупредил кардиолог

Примерно каждый третий взрослый в Великобритании страдает от повышенного артериального давления. И вот чего делать точно не стоит, столкнувшись с такой же проблемой.

Худшее, что вы можете сделать при высоком кровяном давлении
© AARP

Кардиолог доктор Эрнст фон Шварц, автор книги «Тайны бессмертия» (The Secrets of Immortality), рассказал изданию Parade о худшем поступке, который может совершить человек с гипертонией. Худшее - это не относиться к данному состоянию достаточно серьёзно.

Подтвердил это и доктор Ченг-Хан Чен, интервенционный кардиолог. Также он добавил, что хуже всего при высоком давлении - не следить за ним регулярно. Измерение артериального давления хотя бы время от времени позволит отслеживать, как физические упражнения и диета влияют на его показатели.

Худшее, что вы можете сделать при высоком кровяном давлении
© Dr. Kathleen Perry

Кроме того, регулярный мониторинг кровяного давления поможет вашим врачам решить, когда и как стоит корректировать дозировку лекарств.

Также гипертония повышает вероятность развития серьёзных проблем со здоровьем: от сердечных приступов до инсультов. Из других опасных состояний выделяются почечная недостаточность, потеря зрения, когнитивные нарушения, деменция, сексуальная дисфункция.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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