Худшее, что вы можете сделать при высоком кровяном давлении

Кардиолог доктор Эрнст фон Шварц, автор книги «Тайны бессмертия» (The Secrets of Immortality), рассказал изданию Parade о худшем поступке, который может совершить человек с гипертонией. Худшее - это не относиться к данному состоянию достаточно серьёзно.

Подтвердил это и доктор Ченг-Хан Чен, интервенционный кардиолог. Также он добавил, что хуже всего при высоком давлении - не следить за ним регулярно. Измерение артериального давления хотя бы время от времени позволит отслеживать, как физические упражнения и диета влияют на его показатели.