Фитнес и здоровье
07:55, 19 октября 2023
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Худшее, что вы можете сделать при высоком уровне холестерина

И это никак не связано с питанием

Уровень холестерина в крови может зависеть от курения и употребления человеком жирной пищи. Однако существует ещё одна вещь, которая хуже остальных влияет на здоровье.

Худшее, что вы можете сделать при высоком уровне холестерина
© Westmed

Доктор Сухейл Хуссейн, частный врач общей практики из Hertfordshire и Greater London, сказал, что худшее при высоком уровне холестерина - это игнорировать данный факт и продолжать жить как раньше.

Повышенный уровень холестерина может стать бомбой медленного действия для организма, предупредил доктор Сая Нагори, эксперт-офтальмолог и основатель Eye Facts.

Худшее, что вы можете сделать при высоком уровне холестерина
© Abiomed.com

Высокие показатели холестерина в крови могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В том числе к сердечным приступам и инсультам.

К счастью, вы можете держать под контролем уровень холестерина, если внесёте простые изменения в свой образ жизни. Придерживайтесь средиземноморской диеты, а также замените насыщенные жиры на их ненасыщенные аналоги.

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