Худшее, что вы можете сделать при высоком уровне холестерина

Худшее, что вы можете сделать при высоком уровне холестеринаИ это никак не связано с питанием
Уровень холестерина в крови может зависеть от курения и употребления человеком жирной пищи. Однако существует ещё одна вещь, которая хуже остальных влияет на здоровье.
Доктор Сухейл Хуссейн, частный врач общей практики из Hertfordshire и Greater London, сказал, что худшее при высоком уровне холестерина - это игнорировать данный факт и продолжать жить как раньше.
Повышенный уровень холестерина может стать бомбой медленного действия для организма, предупредил доктор Сая Нагори, эксперт-офтальмолог и основатель Eye Facts.
Высокие показатели холестерина в крови могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В том числе к сердечным приступам и инсультам.
К счастью, вы можете держать под контролем уровень холестерина, если внесёте простые изменения в свой образ жизни. Придерживайтесь средиземноморской диеты, а также замените насыщенные жиры на их ненасыщенные аналоги.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.