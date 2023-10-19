Худшее, что вы можете сделать при высоком уровне холестерина

Доктор Сухейл Хуссейн, частный врач общей практики из Hertfordshire и Greater London, сказал, что худшее при высоком уровне холестерина - это игнорировать данный факт и продолжать жить как раньше.

Повышенный уровень холестерина может стать бомбой медленного действия для организма, предупредил доктор Сая Нагори, эксперт-офтальмолог и основатель Eye Facts.