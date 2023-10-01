Кто счастливее: "жаворонки" или "совы"

Что касается того, кто чувствует себя счастливее, то многие исследования действительно показали связь между «жаворонками» и большим ощущением счастья. В ходе недавнего исследования, проведённого в Университете Докуз Эйлюл в Турции, выяснилось, что 26,6% людей-«сов» набрали по уровню счастья более низкие баллы, чем «жаворонки» и промежуточные хронотипы. Исследования с участием пожилых людей подтверждают эту тенденцию.

Согласно результатам исследований, проведённых в Лейпцигском университете, эмоциональное преимущество «жаворонков» также проявляется в большей удовлетворенности жизнью и снижении уязвимости к проблемам психического здоровья. В других научных работах говорится, что «совы» чаще, чем «жаворонки», сталкиваются с депрессией, сезонными аффективными расстройствами, проблемами со злоупотреблением психоактивными веществами.

Частично это может объясняться тем, что люди, имеющие «вечерний» хронотип, обычно меньше спят или имеют больше проблем со сном. Также, по-видимому, «жаворонки» обладают лучшими навыками управления своими эмоциями и более позитивным отношением ко времени по сравнению с «совами».

Более высокие показатели экстраверсии и открытости при этом связаны с «совами», а добросовестности - с «жаворонками».

Хронотип также можно изменить намеренно. Однако предварительные результаты команды учёных из Варшавского университета показали, что сезонный сдвиг хронотипа у студентом в сторону большей «утренности» (в летние месяцы) не был связан с улучшением настроения и с удовлетворённостью жизнью. То есть вам придётся менять жизнь более радикально, а не просто вставать раньше, чтобы стать счастливее.

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