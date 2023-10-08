Куркуму признали средством для снижения холестерина

Крысам в течение 4 месяцев регулярно вводили куркумин, что привело к снижению общего холестерина на 34%, триглициридов (ТАГ) — на 27%. При этом липопротеины низкой плотности (ЛПВП) — «плохой» холестерин — снизился на 56%, «хороший» — остался на прежнем уровне.

При исследовании действия куркумы на людях с острым коронарным синдромом и дислипидемией — повышенным холестерином — уровень общего холестерина снизился на 21%, «плохого» — на 43%. ЛПВП вырос в 1,5 раза.

Учёные объясняют такое действие куркумы не только куркумином, но и наличием в корне комплекса других веществ, стимулирующих выработку фермента печени 7а-гидроксилаза, который влияет на снижение синтеза жёлчных кислот в клетках органа.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.