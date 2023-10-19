Фитнес и здоровье
08:21, 19 октября 2023
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Лучшие продукты для похудения во время менопаузы

Добавьте их в свой ежедневный рацион

В период менопаузы у женщин замедляется метаболизм. Поэтому калорий потреблять им нужно уже меньше, чем раньше. Вот какие продукты помогут сбросить вес в менопаузу, а каких лучше избегать.

Лучшие продукты для похудения во время менопаузы
© Escape Authority

Тем, кто переживает менопаузу, важно получать достаточно кальция. Например, из греческого йогурта, который также богат белком. Добавьте также к нему фрукты и орехи (особенно миндаль).

Известно, что миндаль - это хороший источник белка и клетчатки. Благодаря клетчатке вы снизите уровень холестерина, будете держать под контролем уровень сахара в крови и дольше останетесь сытым.

Лучшие продукты для похудения во время менопаузы
© Everyday Health

Для постепенного снижения веса важно есть листовые зелёные овощи. В частности, шпинат, листовую капусту, обычную капусту.

Обеспечат сытость на долгое время и помогут похудеть также нежирные белки. Они содержатся в яйцах, курице, чечевице, киноа, тофу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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