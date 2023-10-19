Лучшие продукты для похудения во время менопаузы

Тем, кто переживает менопаузу, важно получать достаточно кальция. Например, из греческого йогурта, который также богат белком. Добавьте также к нему фрукты и орехи (особенно миндаль).

Известно, что миндаль - это хороший источник белка и клетчатки. Благодаря клетчатке вы снизите уровень холестерина, будете держать под контролем уровень сахара в крови и дольше останетесь сытым.