Лучшие продукты для похудения во время менопаузы

Лучшие продукты для похудения во время менопаузыДобавьте их в свой ежедневный рацион
В период менопаузы у женщин замедляется метаболизм. Поэтому калорий потреблять им нужно уже меньше, чем раньше. Вот какие продукты помогут сбросить вес в менопаузу, а каких лучше избегать.
Тем, кто переживает менопаузу, важно получать достаточно кальция. Например, из греческого йогурта, который также богат белком. Добавьте также к нему фрукты и орехи (особенно миндаль).
Известно, что миндаль - это хороший источник белка и клетчатки. Благодаря клетчатке вы снизите уровень холестерина, будете держать под контролем уровень сахара в крови и дольше останетесь сытым.
Для постепенного снижения веса важно есть листовые зелёные овощи. В частности, шпинат, листовую капусту, обычную капусту.
Обеспечат сытость на долгое время и помогут похудеть также нежирные белки. Они содержатся в яйцах, курице, чечевице, киноа, тофу.
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