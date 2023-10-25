Магнитная стимуляция улучшила движения и баланс через 12 лет после инсульта

Инсульт мозжечка может привести к атаксии, нарушению координации и равновесия. Существующие методы лечения в основном включают физическую и трудовую терапию. Однако исследователи из UCLA Health предложили новый подход: повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию.

Транскраниальная магнитная стимуляция - это неинвазивная процедура, при которой катушка генерирует магнитное поле для воздействия на определенные участки мозга. Ранее она применялась для лечения депрессии у пациентов, не реагирующих на прием антидепрессантов. В данном исследовании 58-летняя пациентка, перенесшая инсульт и испытывавшая постоянные проблемы с передвижением, лечилась с помощью транскраниальной магнитной стимуляции, направленной на мозжечок. Всего после пяти ежедневных сеансов у пациентки улучшилась скорость ходьбы, равновесие и устойчивость.

Она вновь обрел способность подниматься из сидячего положения без посторонней помощи и с большей легкостью выполнять повседневные задачи.

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