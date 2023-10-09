Могут ли чат-боты заменить психотерапевтов

Могут ли чат-боты заменить психотерапевтовЕсть несколько нюансов
В ходе недавнего исследования учёные выяснили, как люди относятся к чат-ботам, которые должны заменить им психотерапевта. И результаты получились интересными.
Команда учёных в рамках недавнего исследования, опубликованного в журнале Nature Machine Intelligence, попросила более 300 человек пообщаться с программами искусственного интеллекта, связанными с психическим здоровьем. Некоторым участникам при этом сказали, что чат-бот проявляет сочувствие к людям, другим - что он манипулирует, третьим - что он относится ко всем нейтрально.
Оказалось, что люди, которым сказали, что они общаются с заботливым чат-ботом, намного чаще, чем остальные, считали чат-ботов-психотерапевтов заслуживающими доверия.
Получается, что восприятие искусственного интеллекта человеком в некоторой степени зависит от личности этого человека. Срабатывает нечто вроде эффекта плацебо.
Американская некоммерческая организация Koko провела в феврале эксперимент с 4000 клиентами, которым предлагали консультации с использованием GPT-3. Выяснилось, что ответы чат-бота просто не годились в качестве психотерапии. Имитация эмпатии искусственным интеллектом была странной и бездушной, по словам участников.
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