Могут ли чат-боты заменить психотерапевтов

Оказалось, что люди, которым сказали, что они общаются с заботливым чат-ботом, намного чаще, чем остальные, считали чат-ботов-психотерапевтов заслуживающими доверия.

Получается, что восприятие искусственного интеллекта человеком в некоторой степени зависит от личности этого человека. Срабатывает нечто вроде эффекта плацебо.

Американская некоммерческая организация Koko провела в феврале эксперимент с 4000 клиентами, которым предлагали консультации с использованием GPT-3. Выяснилось, что ответы чат-бота просто не годились в качестве психотерапии. Имитация эмпатии искусственным интеллектом была странной и бездушной, по словам участников.

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