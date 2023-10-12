Можно ли предотвратить похмелье: отвечают эксперты

Но может ли диета предотвратить похмелье? В ходе одного исследования учёные выяснили, как цинк и витамин B3 влияют на организм при употреблении алкоголя. Считается, что эти вещества помогают быстрее вывести из организма этанол и ацетальдегид - два побочных продуктов метаболизма алкоголя.

Результаты этого исследования показали, что люди, которые получали больше витамина B3 и цинка, цинка, сообщали о менее серьёзных симптомах похмелья по сравнению с теми, у кого уровни этих веществ были низкими.

Так что мысль, что противовоспалительные продукты помогают избежать похмелья, вполне может быть правдивой. Для этого ешьте больше бобовых (фасоль, чечевица), мяса, моллюсков, рыбы, птицы, авокадо, арахиса, грибов, цельнозерновых.

В недавнем завирусившимся видео в TikTok утверждается также, что предотвратить похмелье может употребление спаржи. Однако в исследовании, на основе которого возникла эта теория, учёные рассматривали только изолированное воздействие экстракта спаржи на клетки печени человека. Для подтверждения эффективности этого метода нужно провести больше исследований.

Кроме того, если вы перед употреблением алкоголя съедите что-нибудь, то это в любом случае замедлит всасывание алкоголя в кровь и может уменьшить общее количество спиртного, попавшего в кровоток. Лучше всего добавить в рацион еду, содержащую смесь клетчатки, белков, жиров.

Наконец, в ходе одного исследования выяснилось, что приём L-цистеина уменьшает тошноту, головные боли, беспокойство у тех, кто пил до этого алкоголь. Однако всё это требует большего количества научных доказательств.

В целом единственный надёжный способ предотвратить похмелье - это вообще не употреблять алкоголь.

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