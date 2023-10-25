Можно ли принимать лекарства, срок годности которых истёк

Можно ли принимать лекарства, срок годности которых истёкОбъяснил врач
Допустим, у вас болит голова, а единственный ибупрофен дома - с истёкшим сроком годности. Что делать в такой ситуации? Идти в аптеку за новым препаратом или принимать тот, который есть?
По словам Питера Дж. Райса, фармацевта, доктора философии, BCPS, профессора клинической фармации Школы фармацевтики и фармацевтических наук Скэггса, в большинстве случаев вы можете сэкономить на покупке новых лекарств, используя те, у которых срок годности уже истёк.
Безусловно, каждый препарат имеет свой срок годности. Однако иногда это лишь указание на то, как долго лекарство может безопасно находиться у пациента. Бывают даже случаи, когда лекарство является стабильно эффективным, но производитель не хочет, чтобы оно хранилось 20 лет (поэтому выбирается более разумный период времени).
Помимо этого, лекарство может портиться из-за химических реакций, разрушения его состава, роста микробов в нём. Любая из этих особенностей может ограничить срок годности препарата. Например, глазные капли - раствор, имеющий отличный состав для роста микробов. Поэтому капли рекомендуется менять уже через месяц.
Если вы хотите, чтобы ваши лекарства «прожили» как можно дольше, то храните их в сухом, прохладном и высоком месте. Например, в шкафу для белья. Также следите, чтобы до них не добрались дети.
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