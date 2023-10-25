Можно ли принимать лекарства, срок годности которых истёк

По словам Питера Дж. Райса, фармацевта, доктора философии, BCPS, профессора клинической фармации Школы фармацевтики и фармацевтических наук Скэггса, в большинстве случаев вы можете сэкономить на покупке новых лекарств, используя те, у которых срок годности уже истёк.

Безусловно, каждый препарат имеет свой срок годности. Однако иногда это лишь указание на то, как долго лекарство может безопасно находиться у пациента. Бывают даже случаи, когда лекарство является стабильно эффективным, но производитель не хочет, чтобы оно хранилось 20 лет (поэтому выбирается более разумный период времени).

Помимо этого, лекарство может портиться из-за химических реакций, разрушения его состава, роста микробов в нём. Любая из этих особенностей может ограничить срок годности препарата. Например, глазные капли - раствор, имеющий отличный состав для роста микробов. Поэтому капли рекомендуется менять уже через месяц.