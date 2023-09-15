Мёд и компоты из ягод оказались полезны для излечения от простуды

К числу таковых относятся ягодные компоты и морсы, мёд и яйца. Когда человек болеет, организму требуется хороший, легко усвояемый белок и энергия для поддержки. А для борьбы с воспалением — флавоноиды — противовоспалительные вещества.

Мёд как раз помогает в этом. Гинзбург посоветовал добавлять мёд в небольших количествах в чай. Ягодные компоты и морсы также дают силы для борьбы с воспалением и витамины. Источником белка и энергии являются яйца.

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