Фитнес и здоровье
22:57, 15 сентября 2023
1 мин.

Мёд и компоты из ягод оказались полезны для излечения от простуды

Это даёт организму поддержку

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты помогают бороться с простудой.

Мёд и компоты из ягод оказались полезны для излечения от простуды
© Pexels.com

К числу таковых относятся ягодные компоты и морсы, мёд и яйца. Когда человек болеет, организму требуется хороший, легко усвояемый белок и энергия для поддержки. А для борьбы с воспалением — флавоноиды — противовоспалительные вещества.

Мёд как раз помогает в этом. Гинзбург посоветовал добавлять мёд в небольших количествах в чай. Ягодные компоты и морсы также дают силы для борьбы с воспалением и витамины. Источником белка и энергии являются яйца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.