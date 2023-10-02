Фитнес и здоровье
16:36, 02 октября 2023
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На какие виды рака может указывать потеря слуха

Хотя иногда слух ухудшается из-за химиотерапии

Существует более 200 видов рака, которые могут поражать разные части тела. Один из наименее распространённых симптомов онкологического заболевания - это потеря слуха.

На какие виды рака может указывать потеря слуха
© Prodigy ENT

Питер Байром, аудиолог и основатель Peter Byrom Audiology, предупредил, что ухудшение слуха может сигнализировать и о чём-то более серьёзном, чем скопление серы или инфекция. Потеря слуха может также быть признаком рака.

Некоторые раковые опухоли внутреннего уха или головного мозга могут привести к изменению слуха в одном или обоих ушах. Например, менингиомы (опухоли головного мозга) или акустические невромы (тип нераковой опухоли головного мозга).

На какие виды рака может указывать потеря слуха
© Bravo!

Рак, который распространился на другие области тела (к примеру, рак лёгких или рак молочной железы), может перейти в область внутреннего уха и привести к изменениям слуха. У детей нейробластома, опухоль головного мозга, иногда проявляется на ранней стадии в виде потери слуха.

Cancer Research UK называет снижение слуха потенциальным симптомом рака уха, рака носоглотки (верхней части горла) и нераковых опухолей головного мозга.

В ходе тематического исследования, опубликованного в 2014 году в Journal of Medical Cases, выяснилось, что неожиданная потеря слуха на оба уха может встречаться у женщин с раком молочной железы.

Иногда проблемы со слухом вызывает химиотерапия. Обычно это бывает временно.

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