На какие виды рака может указывать потеря слуха

Рак, который распространился на другие области тела (к примеру, рак лёгких или рак молочной железы), может перейти в область внутреннего уха и привести к изменениям слуха. У детей нейробластома, опухоль головного мозга, иногда проявляется на ранней стадии в виде потери слуха.

Cancer Research UK называет снижение слуха потенциальным симптомом рака уха, рака носоглотки (верхней части горла) и нераковых опухолей головного мозга.

В ходе тематического исследования, опубликованного в 2014 году в Journal of Medical Cases, выяснилось, что неожиданная потеря слуха на оба уха может встречаться у женщин с раком молочной железы.

Иногда проблемы со слухом вызывает химиотерапия. Обычно это бывает временно.

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