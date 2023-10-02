На какие виды рака может указывать потеря слуха

На какие виды рака может указывать потеря слухаХотя иногда слух ухудшается из-за химиотерапии
Существует более 200 видов рака, которые могут поражать разные части тела. Один из наименее распространённых симптомов онкологического заболевания - это потеря слуха.
Питер Байром, аудиолог и основатель Peter Byrom Audiology, предупредил, что ухудшение слуха может сигнализировать и о чём-то более серьёзном, чем скопление серы или инфекция. Потеря слуха может также быть признаком рака.
Некоторые раковые опухоли внутреннего уха или головного мозга могут привести к изменению слуха в одном или обоих ушах. Например, менингиомы (опухоли головного мозга) или акустические невромы (тип нераковой опухоли головного мозга).
Рак, который распространился на другие области тела (к примеру, рак лёгких или рак молочной железы), может перейти в область внутреннего уха и привести к изменениям слуха. У детей нейробластома, опухоль головного мозга, иногда проявляется на ранней стадии в виде потери слуха.
Cancer Research UK называет снижение слуха потенциальным симптомом рака уха, рака носоглотки (верхней части горла) и нераковых опухолей головного мозга.
В ходе тематического исследования, опубликованного в 2014 году в Journal of Medical Cases, выяснилось, что неожиданная потеря слуха на оба уха может встречаться у женщин с раком молочной железы.
Иногда проблемы со слухом вызывает химиотерапия. Обычно это бывает временно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.