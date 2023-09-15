Найдена «Ахиллесова пята» COVID и других вирусов

Исследователи обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 использует процесс, называемый SUMOylation, чтобы направить свой N-белок в нужное место для упаковки после заражения клеток человека. Как только белок оказывается в нужном месте, он начинает вставлять копии своих генов в новые инфекционные вирусные частицы, которые распространяются и делают нас более больными.

Для того чтобы сделать посттрансляционные модификации вируса SARS-CoV-2 более заметными, исследователи использовали метод флуоресценции. Они обнаружили, что блокирование доступа к белкам SUMOylation позволяет нашей иммунной системе уничтожить вирус.

Это открытие имеет большое значение, поскольку может привести к разработке новых противовирусных препаратов, эффективных против SARS-CoV-2 и других вирусов. По словам исследователей, они работают над созданием новых лекарств на основе этого открытия.

По мнению исследователей, их открытие может привести к созданию нового класса противовирусных препаратов широкого применения. Они полагают, что подобным образом могут действовать и другие вирусы, например, грипп.

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