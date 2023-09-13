Нанофосфор уничтожил супербактерии и помог в заживлении ран

Для лечения используются наноразмерные хлопья черного фосфора (BPNF), которые продемонстрировали свою эффективность в качестве антимикробного агента. При распаде BPNF образуются реактивные формы кислорода, которые способствуют разрушению бактериальных клеток. В ходе испытаний BPNF эффективно уничтожали лекарственно-устойчивые бактерии, включая S. aureus, P. aeruginosa и E. coli, причем более 99% бактерий были уничтожены в течение 24 часов.

Кроме того, BPNF способствовали заживлению ран и регенерации тканей, закрывая раны на 80% в течение семи дней. Исследователи считают, что BPNF могут быть интегрированы в различные материалы, что сделает их антимикробными.

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