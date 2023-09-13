Фитнес и здоровье
18:17, 13 сентября 2023
1 мин.

Нанофосфор уничтожил супербактерии и помог в заживлении ран

Закрыв рану на 80 процентов за 7 дней

Исследователи из австралийского университета RMIT совместно с Университетом Южной Австралии разработали инновационный антимикробный препарат для лечения инфекций, вызванных лекарственно-устойчивыми супербактериями.

Нанофосфор уничтожил супербактерии и помог в заживлении ран

© RMIT University

Для лечения используются наноразмерные хлопья черного фосфора (BPNF), которые продемонстрировали свою эффективность в качестве антимикробного агента. При распаде BPNF образуются реактивные формы кислорода, которые способствуют разрушению бактериальных клеток. В ходе испытаний BPNF эффективно уничтожали лекарственно-устойчивые бактерии, включая S. aureus, P. aeruginosa и E. coli, причем более 99% бактерий были уничтожены в течение 24 часов.

Кроме того, BPNF способствовали заживлению ран и регенерации тканей, закрывая раны на 80% в течение семи дней. Исследователи считают, что BPNF могут быть интегрированы в различные материалы, что сделает их антимикробными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.