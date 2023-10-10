Насколько неточным может быть счётчик шагов на вашем смартфоне

Акселерометры помогают измерять ускорение, а гироскоп отслеживает направление. Эксперты отмечают, что лучшее место для подсчёта шагов - бедро. Поэтому если вы положите смартфон в карман джинсов, то результаты будут точнее, чем если телефон будет лежать в сумке.

В ходе одного исследования, опубликованного в 2022 году, учёные попытались проверить точность приложений для подсчёта шагов. Они сравнили результаты из приложения WeRun с данными медицинского акселерометра. Оказалось, что мобильное приложение завышает среднее количество шагов за день (8500 шагов) почти на 500 шагов.

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