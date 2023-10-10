Насколько неточным может быть счётчик шагов на вашем смартфоне

Насколько неточным может быть счётчик шагов на вашем смартфонеВот как телефон отслеживает ваши шаги
Современные мобильные устройства оснащены приложениями для подсчёта шагов. Но насколько точны результаты, которые вы там видите?
Даже если вы отключите GPS (отслеживание местоположения) на смартфоне, он всё равно будет отсчитывать в фитнес-приложениях ваши шаги. Это осуществляется при помощи встроенных датчиков, которые обычно включают акселерометр и гироскоп.
Акселерометры помогают измерять ускорение, а гироскоп отслеживает направление. Эксперты отмечают, что лучшее место для подсчёта шагов - бедро. Поэтому если вы положите смартфон в карман джинсов, то результаты будут точнее, чем если телефон будет лежать в сумке.
В ходе одного исследования, опубликованного в 2022 году, учёные попытались проверить точность приложений для подсчёта шагов. Они сравнили результаты из приложения WeRun с данными медицинского акселерометра. Оказалось, что мобильное приложение завышает среднее количество шагов за день (8500 шагов) почти на 500 шагов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.