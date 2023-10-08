Насколько рано нужно вставать, чтобы быть здоровым

В то же время те, кто описывает себя как «сову», имеют более высокий риск возникновения диабета 2 типа. При этом такие люди ведут менее здоровый образ жизни, что тоже способствует развитию диабета.

Ещё одна общая «жаворонков» - самодисциплина. Это качество может сделать людей более успешными.

Самое главное в утреннем подъёме при этом - чтобы человек высыпался. Если вы хотите просыпаться в 6 утра, вам нужно идти в постель уже между 10-11 часами вечера. А если вам нужно встать в 4 утра, то придётся ложиться в 8-9 вечера. Многим людям сделать это сложно из-за современного образа жизни.

Также имейте в виду, что если вы просыпаетесь рано, но не чувствуете себя отдохнувшим, то, возможно, вы недосыпаете по ночам. Кроме того, слишком раннее непреднамеренное пробуждение может указывать на серьёзные медицинские проблем, в том числе апноэ во сне, тревогу и пр.

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