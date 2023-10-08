Насколько рано нужно вставать, чтобы быть здоровым

Насколько рано нужно вставать, чтобы быть здоровымВот что показывают исследования
Некоторые успешные спортсмены и бизнесмены считают, что пробуждение на рассвете или даже раньше - ключ к продуктивности. Но насколько полезно для здоровья быть «ранней пташкой»?
Вставать утром может быть тяжело, но благодаря правильному распорядку дня вам будет проще проснуться. Правда, многие склонны этим пренебрегать, предпочитая вздремнуть или проверить смартфон, прежде чем встать с постели.
Одни исследования показывают, что «ранние пташки» могут быть более активными, чем «совы», а в ходе других экспериментов учёные никакой разницы между ними не заметили. И хотя более раннее исследование продемонстрировало, что «жаворонки» чувствуют себя счастливее, позднее выяснилось, что этот позитивный настрой может быть связан со склонностью «утренних людей» быть более религиозными.
В то же время те, кто описывает себя как «сову», имеют более высокий риск возникновения диабета 2 типа. При этом такие люди ведут менее здоровый образ жизни, что тоже способствует развитию диабета.
Ещё одна общая «жаворонков» - самодисциплина. Это качество может сделать людей более успешными.
Самое главное в утреннем подъёме при этом - чтобы человек высыпался. Если вы хотите просыпаться в 6 утра, вам нужно идти в постель уже между 10-11 часами вечера. А если вам нужно встать в 4 утра, то придётся ложиться в 8-9 вечера. Многим людям сделать это сложно из-за современного образа жизни.
Также имейте в виду, что если вы просыпаетесь рано, но не чувствуете себя отдохнувшим, то, возможно, вы недосыпаете по ночам. Кроме того, слишком раннее непреднамеренное пробуждение может указывать на серьёзные медицинские проблем, в том числе апноэ во сне, тревогу и пр.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.