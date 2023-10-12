Назван главный враг поджелудочной железы

21:58, 12 октября 2023
1 мин.
Назван главный враг поджелудочной железыТаким продуктом оказалось сладкая газировка
Врач-диетолог Алексей Кабанов объяснил, какой продукт — самый вредный для поджелудочной железы на самом деле.
Врач назвал не алкоголь, а сладкую газировку, которая провоцирует регулярное и обильное выделение инсулина из-за большого количества сахара в составе.
Поджелудочная железа участвует в процессе пищеварения, вырабатывает ферменты для усвоения организмом белков, жиров и углеводов. Также железа продуцирует инсулин и глюкагон, которые поддерживают уровень глюкозы в крови и регулируют метаболизм.
Но если инсулин выделяется постоянно в больших количествах, это может привести к быстрому износу органа.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.