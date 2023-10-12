Назван главный враг поджелудочной железы

Врач назвал не алкоголь, а сладкую газировку, которая провоцирует регулярное и обильное выделение инсулина из-за большого количества сахара в составе.

Поджелудочная железа участвует в процессе пищеварения, вырабатывает ферменты для усвоения организмом белков, жиров и углеводов. Также железа продуцирует инсулин и глюкагон, которые поддерживают уровень глюкозы в крови и регулируют метаболизм.

Но если инсулин выделяется постоянно в больших количествах, это может привести к быстрому износу органа.

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