Невролог рассказала о пользе смартфона для пробуждения

Врач отметила, что утреннее пробуждение может быть долгим и неприятным, но ускорить процесс можно, если пролистывать страницы смартфона, например соцсети. Царёва объяснила, что пробуждению способствует яркий свет, особенно белого и голубого спектра.

По словам эксперта, свет помогает быстрее снизить уровень мелатонина — гормона сна. «В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причём наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра», — подчеркнула врач.

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