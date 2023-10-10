Фитнес и здоровье
21:02, 10 октября 2023
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Невролог рассказала о пользе смартфона для пробуждения

Устройство поможет снизить гормон сна

Врач невролог-сомнолог, к.м.н. Елена Царёва рассказала о пользе смартфона, которую гаджет может принести утром для пробуждения. С помощью устройства можно быстрее проснуться.

Невролог рассказала о пользе смартфона для пробуждения
© Pexels.com

Врач отметила, что утреннее пробуждение может быть долгим и неприятным, но ускорить процесс можно, если пролистывать страницы смартфона, например соцсети. Царёва объяснила, что пробуждению способствует яркий свет, особенно белого и голубого спектра.

По словам эксперта, свет помогает быстрее снизить уровень мелатонина — гормона сна. «В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причём наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра», — подчеркнула врач.

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Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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