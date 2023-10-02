Фитнес и здоровье
08:31, 02 октября 2023
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Никогда не ешьте эти продукты, если сильно устали

Среди них, например, пицца

Если вы чувствуете себя утомлённым, то от некоторых продуктов вам стоит держаться подальше.

Никогда не ешьте эти продукты, если сильно устали
© Harvard Health

Не существует определённых продуктов, от которых стоит точно отказаться при усталости. Однако у некоторых людей после высокоинтенсивных и высокочастотных тренировок может ухудшаться работа некоторых органов. Поэтому при утомлении лучше не есть трудноперевариваемую еду.

Например, это очень жирные продукты, картошка фри, пицца, жареная еда, жирные виды мяса, сладости с множеством крема или масла, сырая пища, сасими, суши, сырые яйца, сырое мясо.

Никогда не ешьте эти продукты, если сильно устали
© HayDmitriy

Чтобы избавиться от усталости, нужно есть продукты, содержащие такие вещества, как витамин В1, лимонная кислота, пептид имидазола.

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