Никогда не ешьте эти продукты, если сильно устали

Никогда не ешьте эти продукты, если сильно усталиСреди них, например, пицца
Если вы чувствуете себя утомлённым, то от некоторых продуктов вам стоит держаться подальше.
Не существует определённых продуктов, от которых стоит точно отказаться при усталости. Однако у некоторых людей после высокоинтенсивных и высокочастотных тренировок может ухудшаться работа некоторых органов. Поэтому при утомлении лучше не есть трудноперевариваемую еду.
Например, это очень жирные продукты, картошка фри, пицца, жареная еда, жирные виды мяса, сладости с множеством крема или масла, сырая пища, сасими, суши, сырые яйца, сырое мясо.
Чтобы избавиться от усталости, нужно есть продукты, содержащие такие вещества, как витамин В1, лимонная кислота, пептид имидазола.
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