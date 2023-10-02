Никогда не ешьте эти продукты, если сильно устали

Не существует определённых продуктов, от которых стоит точно отказаться при усталости. Однако у некоторых людей после высокоинтенсивных и высокочастотных тренировок может ухудшаться работа некоторых органов. Поэтому при утомлении лучше не есть трудноперевариваемую еду.

Например, это очень жирные продукты, картошка фри, пицца, жареная еда, жирные виды мяса, сладости с множеством крема или масла, сырая пища, сасими, суши, сырые яйца, сырое мясо.