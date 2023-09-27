Нормально ли забывать слова во время разговора

Нормально ли забывать слова во время разговораИ может ли это быть признаком серьёзной болезни
Все мы сталкивались с ситуацией, когда прямо во время разговора забывали какое-то слово. Но почему вообще возникает такая проблема и насколько это нормально?
Каждый из нас время от времени сталкивается с трудностями при подборе слов. Но если это случается очень часто и вы забываете многие слова, то это может быть симптомом неврологического расстройства.
Перед произнесением вслух слова проходят несколько этапов обработки. Среди них - определение предполагаемого значения слова, выбор нужного слова из «мысленного лексикона» (мысленного словаря говорящего), получение звукового образца слова, артикуляция (использование органов речи для произнесения). Трудности с подбором слов могут возникнуть на любом из этих этапов.
С возрастом также чаще случаются ситуации, когда человек во время беседы не может подобрать слова. У пожилых это может вызвать беспокойство, но такая проблема не всегда бывает признаком деменции.
Исследования показывают, что ситуации, когда слово верится на кончике языка, чаще возникают в социально стрессовых условиях. То есть когда говорящего оценивают. Например, во время собеседования.
Частые забывания большого количества слов, имён, цифр могут указывать на более серьёзные проблемы со здоровьем. Учёные используют для описания такого состояния термины «аномия», «аномическая афазия». Они описывают случаи повреждения головного мозга из-за инсульта, опухолей, травм головы или деменции (болезни Альцгеймера).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.