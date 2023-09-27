Нормально ли забывать слова во время разговора

С возрастом также чаще случаются ситуации, когда человек во время беседы не может подобрать слова. У пожилых это может вызвать беспокойство, но такая проблема не всегда бывает признаком деменции.

Исследования показывают, что ситуации, когда слово верится на кончике языка, чаще возникают в социально стрессовых условиях. То есть когда говорящего оценивают. Например, во время собеседования.

Частые забывания большого количества слов, имён, цифр могут указывать на более серьёзные проблемы со здоровьем. Учёные используют для описания такого состояния термины «аномия», «аномическая афазия». Они описывают случаи повреждения головного мозга из-за инсульта, опухолей, травм головы или деменции (болезни Альцгеймера).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.