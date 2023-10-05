Новая биопечатная кожа заживляет раны лучше и быстрее

Напечатанная кожа состоит из трех отдельных слоев: внешнего эпидермиса для защиты, средней дермы для поддержки и нижней гиподермы, содержащей жировую ткань. Это выдающееся достижение открывает многообещающие перспективы для комплексного оздоровления кожи, решая важную клиническую проблему, от которой страдают миллионы людей во всем мире.

При пересадке на раны мышей биопечатная кожа демонстрировала развитие кровеносных сосудов, нормальный кожный рисунок и эффективную регенерацию тканей. Это привело к более быстрому закрытию ран, уменьшению сжатия кожи, увеличению выработки коллагена и минимизации рубцов.

Кроме того, исследователи успешно использовали более крупный трансплантат биопечатной кожи свиньи для закрытия полнослойной раны на модели свиньи, что привело к аналогичным положительным результатам в плане заживления и уменьшения рубцов.

Эта новаторская работа представляет собой значительное достижение в области регенеративной медицины и способна произвести революцию в области заживления ран и пересадки кожи в терапии человека. Исследователи с оптимизмом смотрят на возможность применения этой технологии для исследований на людях в ближайшем будущем.

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