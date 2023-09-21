Фитнес и здоровье
18:05, 21 сентября 2023
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Новое исследование проливает свет на то, где и как мы чувствуем любовь

Выводы сделаны на опросе

Исследователи из Университета Аалто создали карту, на которой изображено, где в человеческом теле ощущаются различные виды любви и насколько интенсивно они переживаются.

Новое исследование проливает свет на то, где и как мы чувствуем любовь
© Mayur Gala

В ходе исследования, проведенного под руководством философа Пярттили Ринне, участников опросили о 27 видах любви, включая романтическую, сексуальную, родительскую и платоническую. Участников просили указать, в какой части тела они ощущают каждый вид любви, и оценить интенсивность, физические и психические ощущения, связанные с каждым из них.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Philosophical Psychology, показали, что различные виды любви образуют континуум от слабой до сильной, при этом все виды любви сильно ощущаются в голове. Однако ощущения в остальных частях тела варьируются, причем некоторые виды любви ограничиваются грудной клеткой, а другие распространяются более широко. Наиболее интенсивные формы любви ощущались по всему телу.

Ринне отметил, что любовь между людьми делится на сексуальную и несексуальную, причем близкие отношения вызывают более сильные ощущения. Результаты исследования указывают на сильную корреляцию между физической и психической интенсивностью любви и ее приятностью, подчеркивая сложную взаимосвязь между эмоциями и телесными ощущениями.

В исследовании также признаются культурные и демографические различия в переживании любви, что указывает на необходимость дальнейшего изучения этих различий.

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