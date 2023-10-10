Нужно ли детям с преддиабетом и диабетом есть меньше углеводов

В последние годы некоторые медики предположили, что низкоуглеводные диеты (в частности, кетогенная диета) могут помочь детям и подросткам с диабетом (или тем, кто находится в группе риска). Известно, что американские дети получают примерно 50% калорий из углеводов. Но проблема в том, что получают эти калории они в основном из добавленных сахаров и крахмалов в продуктах с высокой степенью переработки.

Однако идея исключить все углеводы из рациона ребёнка может быть тоже неразумной. Растущий организм нуждается в полезных питательных веществах, которые входят в состав фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Если ограничить потребление углеводов, то рост ребёнка может замедлиться, у него могут возникнуть проблемы с костями.