Нужно ли детям с преддиабетом и диабетом есть меньше углеводов

Нужно ли детям с преддиабетом и диабетом есть меньше углеводовМнение Американской академии педиатрии
Диета играет важную роль в поддержании здоровья ребёнка. Но что, если у него диагностировали сахарный диабет или у него повышенный риск развития этой болезни?
В последние годы некоторые медики предположили, что низкоуглеводные диеты (в частности, кетогенная диета) могут помочь детям и подросткам с диабетом (или тем, кто находится в группе риска). Известно, что американские дети получают примерно 50% калорий из углеводов. Но проблема в том, что получают эти калории они в основном из добавленных сахаров и крахмалов в продуктах с высокой степенью переработки.
Однако идея исключить все углеводы из рациона ребёнка может быть тоже неразумной. Растущий организм нуждается в полезных питательных веществах, которые входят в состав фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Если ограничить потребление углеводов, то рост ребёнка может замедлиться, у него могут возникнуть проблемы с костями.
Углеводы дают энергию, которая так нужна детям, чтобы они могли преуспевать в школе и в повседневной жизни. И тело, и мозг зависят от углеводов как от здорового топлива для занятий спортом, игр и т.п.
Американская академия педиатрии рекомендует выбирать для детей углеводы, богатые питательными веществами, а не сладкие, крахмалистые, обработанные продукты. Также полностью исключите из рациона ребёнка подслащённые напитки и следите, чтобы он больше двигался. Эксперты советуют сочетать сбалансированную диету с 60 минутами в день умеренных и интенсивных упражнений, чтобы держать под контролем уровень сахара в крови и вес.
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