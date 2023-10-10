Фитнес и здоровье
18:07, 10 октября 2023
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Нужно ли детям с преддиабетом и диабетом есть меньше углеводов

Мнение Американской академии педиатрии

Диета играет важную роль в поддержании здоровья ребёнка. Но что, если у него диагностировали сахарный диабет или у него повышенный риск развития этой болезни?

Нужно ли детям с преддиабетом и диабетом есть меньше углеводов
© Pediatric Associates of Franklin

В последние годы некоторые медики предположили, что низкоуглеводные диеты (в частности, кетогенная диета) могут помочь детям и подросткам с диабетом (или тем, кто находится в группе риска). Известно, что американские дети получают примерно 50% калорий из углеводов. Но проблема в том, что получают эти калории они в основном из добавленных сахаров и крахмалов в продуктах с высокой степенью переработки.

Однако идея исключить все углеводы из рациона ребёнка может быть тоже неразумной. Растущий организм нуждается в полезных питательных веществах, которые входят в состав фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов. Если ограничить потребление углеводов, то рост ребёнка может замедлиться, у него могут возникнуть проблемы с костями.

Нужно ли детям с преддиабетом и диабетом есть меньше углеводов
© Unsplash

Углеводы дают энергию, которая так нужна детям, чтобы они могли преуспевать в школе и в повседневной жизни. И тело, и мозг зависят от углеводов как от здорового топлива для занятий спортом, игр и т.п.

Американская академия педиатрии рекомендует выбирать для детей углеводы, богатые питательными веществами, а не сладкие, крахмалистые, обработанные продукты. Также полностью исключите из рациона ребёнка подслащённые напитки и следите, чтобы он больше двигался. Эксперты советуют сочетать сбалансированную диету с 60 минутами в день умеренных и интенсивных упражнений, чтобы держать под контролем уровень сахара в крови и вес.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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