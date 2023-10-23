Нужно ли осенью и зимой принимать каждый день витамин D

Нужно ли осенью и зимой принимать каждый день витамин DВот что говорят специалисты
Витамин D играет важную роль в регулировании количества кальция и фосфатов в организме. Эти вещества нужны для поддержания здоровья мышц, костей и зубов. Летом получать витамин D можно благодаря нахождению на солнце. Но что насчёт зимы и осени?
Эксперты советуют людям, которые редко выходят на улицу, находятся в домах престарелых, носят одежду, закрывающую большую часть кожи, принимать витамин D круглый год. Роб Андервуд, менеджер по разработке продуктов Love Life Supplements, отметил, что лучше принимать его утром и с едой, которая содержит полезные жиры.
Перед тем, как покупать пищевую добавку с витамином D, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и проверить уровень этого витамина в организме.
Если у вас действительно недостаток витамина D, то ежедневный приём добавок поможет. Особенно важно это зимой, когда на солнце люди проводят мало времени. И даже если вы много гуляете осенью и зимой, то всё равно вам может не хватать этого витамина.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.