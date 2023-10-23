Нужно ли осенью и зимой принимать каждый день витамин D

Перед тем, как покупать пищевую добавку с витамином D, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом и проверить уровень этого витамина в организме.

Если у вас действительно недостаток витамина D, то ежедневный приём добавок поможет. Особенно важно это зимой, когда на солнце люди проводят мало времени. И даже если вы много гуляете осенью и зимой, то всё равно вам может не хватать этого витамина.

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