NYT: отряд ученых и добровольцев ведет войну с комарами

В рамках этой задачи проводятся испытания инновационных инсектицидов и новых методов их доставки. Они также ведут ночное наблюдение за комарами, которые нападают на людей во время сна, и собирают образцы крови для мониторинга паразитов, переносимых этими комарами.

Несмотря на неизменную приверженность делу, Эрик Очомо, ведущий энтомолог этой глобальной инициативы в области общественного здравоохранения, признает неутешительную реальность: «Похоже, что комары побеждают».

В последнее время прогресс в борьбе с комарами принял тревожный оборот. Инсектициды, ставшие основным средством защиты с 1970-х годов, стали менее эффективными, поскольку комары эволюционировали, чтобы противостоять им.

Малярия - заболевание, исторически ответственное за большее количество смертей, чем любое другое, - в период с 2000 по 2015 год значительно сократила число случаев заболевания и смертельных исходов. Однако в последние годы ситуация изменилась на противоположную: число случаев заболевания малярией и смертности от нее вновь возросло, причем даже в тех районах, которые ранее считались малоопасными. Климатические и экологические факторы усугубляют проблемы, делая борьбу с этими насекомыми, распространяющими заболевания, еще более сложной.

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