Обезьяны со свиными почками живут до 2 лет

Обезьянам были пересажены почки от специально сконструированных свиней, и некоторые из них прожили от одного до двух лет. Это исследование, проведенное биотехнологической компанией eGenesis и Гарвардской медицинской школой, позволяет предположить, что генетически измененные свиньи могут дать органы, способные выдержать более длительные испытания на нечеловеческих приматах.

Ксенотрансплантация направлена на решение проблемы хронической нехватки человеческих донорских органов путем модификации органов свиней таким образом, чтобы они были более совместимы с человеческим организмом, снижая риск отторжения. Хотя первые испытания на людях показали хорошие результаты, задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение функциональности таких трансплантатов в течение более длительного времени.

Исследователи внесли до 69 генетических изменений в органы свиней, включая отключение ретровирусов, характерных для свиней, и включение человеческих генов для повышения совместимости. Обезьяны, получившие органы от менее отредактированных свиней, прожили в среднем менее двух месяцев, однако остальные показали многообещающие результаты. Девять обезьян прожили более двух месяцев, пять - более одного года, а одна обезьяна прожила более двух лет.

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