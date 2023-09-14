Обнаружен действительно эффективный способ заснуть

Наверняка вы хотя бы раз вечером, когда лежали в постели, тёрли ноги друг о друга, чтобы расслабиться. И эта привычка, как показывают исследования, действительно помогает быстрее заснуть.

Некоторые люди выполняют эту практику даже бессознательно каждый раз, когда ложатся спать. Она положительно влияет на организм за счёт своего предсказуемого и повторяющегося характера. Кроме того, при растирании ног высвобождается гормон окситоцин.