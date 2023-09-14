Обнаружен действительно эффективный способ заснуть

Обнаружен действительно эффективный способ заснутьДелайте это каждый вечер
Чтобы без проблем заснуть вечером, вы можете сделать сразу несколько вещей. Например, выпить чашку тёплого чая или отказаться от гаджетов. Но есть ещё одна привычка, которая поможет вам расслабиться.
Наверняка вы хотя бы раз вечером, когда лежали в постели, тёрли ноги друг о друга, чтобы расслабиться. И эта привычка, как показывают исследования, действительно помогает быстрее заснуть.
Некоторые люди выполняют эту практику даже бессознательно каждый раз, когда ложатся спать. Она положительно влияет на организм за счёт своего предсказуемого и повторяющегося характера. Кроме того, при растирании ног высвобождается гормон окситоцин.
Но есть ли у этой привычки какие-то побочные эффекты? По словам доктора Майка Бола, в целом она безопасна для здоровья. Но если вы не можете контролировать своё желание тереть ноги друг о друга, то у вас может быть синдром беспокойных ног, что стоит обсудить со специалистом.
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