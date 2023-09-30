Фитнес и здоровье
19:00, 30 сентября 2023
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Обычный подъем по лестнице снизил риск болезней сердца на 20%

Жильцы пятых этажей одобряют

Группа специалистов из Туланского университета установила, что подъем по лестнице, даже всего на 50 ступенек в день, может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования были проанализированы данные более 450 тыс. взрослых людей.

Обычный подъем по лестнице снизил риск болезней сердца на 20%

© Stable Diffusion

Участников опрашивали о семейном анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний, факторах риска, привычках, образе жизни, частоте подъема по лестнице. Было зарегистрировано 39 тыс. случаев атеросклеротической болезни сердца, 30 тыс. случаев ишемической болезни сердца и более 10 тыс. случаев ишемического инсульта.

Исследование показало, что ежедневные подъемы по лестнице значительно снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, вероятность развития таких заболеваний снижалась на 20%, если участники поднимались не менее чем на 50 ступеней в день, по сравнению с теми, кто изначально не пользовался лестницей.

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