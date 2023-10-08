Фитнес и здоровье
01:00, 08 октября 2023
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Оказалось, что есть зелёный горошек при болезнях сердца полезно для здоровья

Продукт способствует снижению давления

Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала о пользе зелёного горошка для здоровья и объяснила, кому лучше этот продукт не есть.

Оказалось, что есть зелёный горошек при болезнях сердца полезно для здоровья
© Pexels.com

Гридина рассказала, что горошек, как и другие бобовые, — сытный продукт за счёт обилия белка. Его можно употреблять при гиповитаминозе, анемии, пониженной свёртываемости крови, а также заболеваниях сердечно-сосудистой системы, включая гипертонию и атеросклероз. Оказывается, зелёный горошек можно есть для снижения давления.

Также продукт полезен при белковой недостаточности, отёчности, болезнях печени.

Но есть горошек категорически нельзя при аллергии, особенно на бобовые, могут проявиться и другие расстройства. «Продукт противопоказан при наличии аллергии, в том числе на бобовые. Также он может вызывать тяжесть в желудке, метеоризм, особенно если имеются заболевания ЖКТ, синдром раздражённого кишечника», — предупредила диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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