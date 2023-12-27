10 худших продуктов, которые приводят к жиру на животе

Сладкие хлопья для завтрака. В них содержится много сахара, и существует связь между избыточным потреблением добавленного сахара и более высоким риском образования жира на животе. Также в подобных завтраках обычно мало белка и клетчатки, поэтому они не насыщают.

Попкорн для приготовления в микроволновке. Самый опасный ингредиент в них — это гидрогенизированные масла, так как они являются источником трансжиров. Известно, что трансжиры связаны с более высокой вероятностью развития сердечных болезней, инсульта, появления жира на животе.

Фасованная выпечка. В кексах, пончиках, пирожных обычно много трансжиров и добавленного сахара. Вместо них выбирайте домашнюю выпечку.

Жареный фастфуд. Он является ультраобработанной пищей, которая связана с увеличением количества висцерального жира. То есть такого, который находится вокруг органов брюшной полости.

Переработанное мясо. Колбаса, пепперони, мясные деликатесы, бекон могут серьёзно навредить здоровью. В частности, они повышают риск возникновения колоректального рака, приводят к накоплению жира в области талии.