10 лучших советов по сжиганию жира на животе, если вы только начали
С возрастом жира в области живота у нас становится всё больше, а избавиться от него не так-то просто. К счастью, эксперты по фитнесу дали несколько советов тем, кто только начинает худеть.
Moyer Wellness
Делайте больше кардио. Благодаря этим упражнениям вы ускорите метаболизм. Другими словами, при регулярном выполнении кардио вы станете сжигать больше калорий в состоянии покоя после тренировки. Попробуйте бег, езду на велосипеде, HIIT, танцы, ходьбу, катание на роликах.
Соблюдайте противовоспалительную диету. При этом старайтесь есть как можно меньше обработанных пищевых продуктов и напитков. Это поддержит здоровый микробиом кишечника и замедлит пищеварение.
Оставайтесь увлажнёнными. По данным клиники Мэйо, тело человека состоит на 50−70% из воды. Если вы станете пить много воды, то будете дольше ощущать сытость, уменьшите чувство голода, поможете организму более эффективно избавляться от отходов.
Следуйте постоянному распорядку дня. Важно также быть последовательным. Тогда вы обязательно получите все необходимые результаты в долгосрочной перспективе.
Включите в свой режим силовые тренировки. Они помогают нарастить мышечную массу. Это, в свою очередь, увеличивает скорость метаболизма в состоянии покоя. Для получения оптимальных результатов выполняйте силовые упражнения три раза в неделю.
Обеспечьте себе качественный сон. Недостаток сна может привести к гормональному дисбалансу, что приведёт к повышению уровня гормонов голода и снижению уровня гормонов сытости. Также недосып влияет на чувствительность к инсулину, из-за чего организм становится склонным к накоплению жира.
Синхронизируйте тренировки с менструальным циклом. Это улучшит гормональный баланс и ускорит метаболизм. В первой половине цикла (фолликулярная и овуляторная фаза) рекомендуется выполнять высокоинтенсивные и кардиоупражнения, во второй (лютеиновая и менструальная фазы) — силовые упражнения.
Двигайтесь в течение дня. Вы можете подниматься по лестнице вместо использования лифта, ездить на велосипеде или ходить пешком до работы. Это всё может сыграть важную роль в уменьшении количества жира на животе.
Ешьте растворимую клетчатку. Она содержится в нуте, моркови, сладком картофеле, чечевице, бананах, ягодах, авокадо. Результаты одного исследования показали, что увеличение ежедневного потребления растворимой клетчатки на 10 г привело к снижению вероятности накопления жира на животе на 3,7%.
Управляйте стрессом. Если вы испытываете стресс, то уровень кортизола остаётся высоким весь день. Это влияет на состоянии кишечника. Научившись справляться со стрессом, вы уменьшите количество жира на животе.
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