10 лучших советов по сжиганию жира на животе, если вы только начали

Делайте больше кардио. Благодаря этим упражнениям вы ускорите метаболизм. Другими словами, при регулярном выполнении кардио вы станете сжигать больше калорий в состоянии покоя после тренировки. Попробуйте бег, езду на велосипеде, HIIT, танцы, ходьбу, катание на роликах.

Соблюдайте противовоспалительную диету. При этом старайтесь есть как можно меньше обработанных пищевых продуктов и напитков. Это поддержит здоровый микробиом кишечника и замедлит пищеварение.

Оставайтесь увлажнёнными. По данным клиники Мэйо, тело человека состоит на 50−70% из воды. Если вы станете пить много воды, то будете дольше ощущать сытость, уменьшите чувство голода, поможете организму более эффективно избавляться от отходов.

Следуйте постоянному распорядку дня. Важно также быть последовательным. Тогда вы обязательно получите все необходимые результаты в долгосрочной перспективе.

Включите в свой режим силовые тренировки. Они помогают нарастить мышечную массу. Это, в свою очередь, увеличивает скорость метаболизма в состоянии покоя. Для получения оптимальных результатов выполняйте силовые упражнения три раза в неделю.