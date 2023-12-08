10 лучших здоровых завтраков после тренировки

Яичный сэндвич или яйца/яичные белки в лаваше. Сочетание яиц с цельнозерновым хлебом поможет вам получить сбалансированный и сытный завтрак. Белок из яиц способствует восстановлению мышц, а углеводы из хлеба пополняют запасы энергии.

Яичная запеканка. Это универсальный вариант для завтрака. К яйцам вы можете также добавить овощи.

Кексы с тыквенно-банановой глазурью. Можете также попробовать сделать протеиновые кексы.

Творог с фруктами. Такой завтрак даст вам углеводы, витамины, антиоксиданты.

Белковые энергетические шарики. Подобные лакомства готовятся из смеси протеинового порошка, орехов и других полезных ингредиентов.