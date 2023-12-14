10 неожиданных причин сухости вашей кожи
Сухая кожа возникает из-за нарушения кожного барьера и дисфункции или дефицита необходимых здоровых жиров в верхнем её слое. Обычно верхний слой кожи состоит из мёртвых клеток и натуральных масел, которые помогают удерживать влагу. Но если в этом слое недостаёт воды, то сама кожа может стать сухой.
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Ароматизаторы. Избегайте средств по уходу за кожей и дезодорантов с ароматизаторами. Часто они являются также источником аллергического контактного дерматита.
Мыло. Большинство видов мыла, моющих средств, шампуней вытягивают из кожи влагу, так как созданы они для удаления жира. Лучше брать увлажняющий гель для душа, чем жёсткое мыло.
Генетика. Учёные отмечают, что сухая кожа может передаваться по наследству. Люди с мутациями в определённых генах имеют более сухую кожу и более высокий риск возникновения экземы.
Жёсткая вода. Магний и кальций, содержащиеся в этой воде, оставляют на коже плёнку, вызывающую сухость. Решить проблему могут фильтры для водопроводной воды, а также использование средств по уходу за кожей с витаминами А и С.
Средства от прыщей и ретинол. По данным MedlinePlus, салициловая кислота хоть и лечит прыщи, но вызывает сухость кожи. То же самое касается ретинола.
Сухой воздух. Восстановить нормальный уровень влажности поможет увлажнитель воздуха. Также неплохо всегда иметь под рукой 1-процентный крем с гидрокортизоном. Используйте его, когда заметите, что кожа потрескалась или стала сухой.
Постоянное мытьё рук. Используйте тёплую воду, чтобы смягчить эффект сухости при частом мытье рук, выбирайте увлажняющее мыло, аккуратно вытирайте руки, завершайте процедуру мытья каким-нибудь лосьоном или мазью.
Длительный горячий душ. Ограничьте принятие душа или ванны пятью минутами и при этом следите, чтобы вода была тёплой, а не горячей.
Старение. В возрасте 40 лет и старше рекомендуется увлажнять кожу каждый день либо несколько раз в день.
Некоторые заболевания. Кожа становится склонной к сухости при экземе, псориазе.
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